Правительство Польши освободит молодежь от налогов на доходы

Польское правительство утвердило законопроект, которым предлагается ввести нулевую ставку налога на доходы для граждан в возрасте до 26 лет.

Об этом сообщает "Польское радио".

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий выразил надежду, что нулевая налоговая ставка поощрит молодежь оставаться работать в Польше, а не выезжать на работу в страны Западной Европы.

По расчетам правительства, с 2004 года, когда страна вступила в ЕС, из Польши выехало около 1,5 миллиона человек.

Моравецкий также надеется, что эта инициатива поощрит эмигрантов вернуться на родину.

Напомним:

После открытия немецкого рынка труда с 2020 года Польша может потерять до 25% украинских трудовых мигрантов.

По данным отчета компании по трудоустройству в Польше Personnel Service, 75% украинских заробитчан получают в месяц более 2,5 тыс злотых (675 долларов или 19 тыс грн).

Около 45% украинцев получают по 3 тыс злотых с учетом налогов (810 долларов, или 22,6 тыс грн).

Лишь около 5% получают 1,5 тыс злотых (около 315 долларов или порядка 11,6 тыс грн).