Уряд Польщі звільнить молодь від податків на доходи
Польський уряд затвердив законопроект, яким пропонується ввести нульову ставку податку на доходи для громадян віком до 26 років.
Про це повідомляє "Польське радіо".
Прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький висловив надію, що нульова податкова ставка заохотить поляків залишатися працювати у Польщі, а не виїжджати на роботу до країн Західної Європи.
За розрахунками уряду, з 2004 року, коли країна вступила в ЄС, з Польщі виїхало близько 1,5 мільйона осіб.
Моравецький також сподівається, що ця ініціатива заохотить емігрантів повернутись на батьківщину.
Нагадаємо:
Після відкриття німецького ринку праці з 2020 року Польща може втратити до 25% українських трудових мігрантів.
За даними звіту компанії з працевлаштування в Польщі Personnel Service, 75% українських заробітчан отримують в місяць понад 2,5 тис злотих (675 доларів або 19 тис грн).
Близько 45% українців отримують по 3 тис злотих з урахуванням податків (810 доларів, або 22,6 тис грн).
Лише близько 5% отримують 1,5 тис злотих (близько 315 доларів або близько 11,6 тис грн).
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