В Польше опасаются отъезда украинских рабочих в Германию

После открытия немецкого рынка труда с 2020 года Польша может потерять до 25% украинских трудовых мигрантов.

Об этом со ссылкой на Businessinsider пишет Liga.net.

Эксперты отмечают, что опасаться оттока трудовых мигрантов пока не стоит, так как в Германии еще не утверждена законодательная процедура и есть противоречия относительно окончательной формы ее регулирования.

Кроме того, в Польше считают, что масштаб оттока украинских рабочих будет в значительной степени зависеть от состояния экономики Германии.

По оценкам NBP, в Польше ежегодно работают в среднем около 800 тысяч украинцев. Приток рабочих из Украины в 2013-2017 годах способствовал увеличению темпов роста ВВП страны на 0,3-0,9 процентных пункта ежегодно.

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Напоминаем:

По данным отчета компании по трудоустройству в Польше Personnel Service, 75% украинских заробитчан получают в месяц более 2,5 тыс злотых (675 долларов или 19 тыс грн).

Около 45% украинцев получают по 3 тыс злотых с учетом налогов (810 долларов, или 22,6 тыс грн).

Лишь около 5% получают 1,5 тыс злотых (около 315 долларов или порядка 11,6 тыс грн).