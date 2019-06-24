Эстонская авиакомпания прекратит выполнять рейс Киев–Таллинн

Авиакомпания Nordica в конце октября 2019 года закроет прямые рейсы из Таллинна в Киев, Тронхейм, Вильнюс, Копенгаген и Вену по причине убыточности.

Об этом сообщает avianews.

С зимнего расписания сезона 2019/2020 годов маршрутная сеть перевозчика сократится до трех направлений - из столицы Эстонии в Варшаву, Стокгольм и Брюссель.

Пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, в авиакомпании пообещали переоформить бронирования или вернуть деньги без применения штрафных санкций.

Все коммерческие риски по этим маршрутам будет нести польская авиакомпания LOT, которая с 1 июля займется продажами билетов и предоставлением клиентам сервиса, тогда как Nordica будет осуществлять рейсы только по заказу LOT.

"Сильная конкуренция и переизбыток мест на маршрутах из Таллинна не позволяют нам сегодня работать с прибылью", - объяснила решение компании член правления Nordica Кристи Оякяэр.

Перевозчик намерен сосредоточиться на выполнении рейсов по заказу других авиакомпаний. Благодаря этому в Nordica рассчитывают сохранить численность флота и персонала.

В дальнейшем в авиакомпании не исключают возможности возобновления собственных рейсов при условии улучшения ситуации, связанной с уровнем конкуренции на рынке.

Напоминаем:

Концерн Nordic Aviation Group был учрежден 25 сентября 2015 года решением правительства Эстонской Республики для обеспечения авиасообщения Эстонии. Контроль над компанией принадлежит государству.

19 ноября 2016 года Nordica и LOT Polish Airlines начали стратегическое сотрудничество, включающее, с одной стороны, единую коммерческую платформу и систему продажи билетов, а также использование общих кодов линий.

С другой стороны, Nordica оказывает LOT свои услуги для эффективного оперирования региональных полетов.