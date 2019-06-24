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Естонська авіакомпанія припинить виконувати рейс Київ–Таллінн

Понеділок, 24 червня 2019, 19:50

Авіакомпанія Nordica в кінці жовтня 2019 року закриє прямі рейси з Таллінна до Києва, Тронхейма, Вільнюса, Копенгагена і Відня через збитковість.

Про це повідомляє avianews.

З зимового розкладу сезону 2019/2020 років маршрутна мережа перевізника скоротиться до трьох напрямків - зі столиці Естонії до Варшави, Стокгольму та Брюсселя.

Пасажирам, які купили квитки на скасовані рейси, в авіакомпанії пообіцяли переоформити бронювання або повернути гроші без застосування штрафних санкцій.

Всі комерційні ризики за цими маршрутами буде нести польська авіакомпанія LOT, яка з 1 липня займеться продажем квитків та наданням клієнтам сервісу, тоді як Nordica буде здійснювати рейси тільки на замовлення LOT.

"Сильна конкуренція і надлишок місць на маршрутах з Таллінна не дозволяють нам сьогодні працювати з прибутком", - пояснила рішення компанії член правління Nordica Крісті Оякяер.

Перевізник має намір зосередитися на виконанні рейсів на замовлення інших авіакомпаній. Завдяки цьому в Nordica розраховують зберегти чисельність флоту і персоналу.

Надалі в авіакомпанії не виключають можливості відновлення власних рейсів за умови поліпшення ситуації, пов'язаної з рівнем конкуренції на ринку.

Нагадуємо:

Концерн Nordic Aviation Group було засновано 25 вересня 2015 року рішенням уряду Естонської Республіки для забезпечення авіасполучення Естонії. Контроль над компанією належить державі.

19 листопада 2016 року Nordica і LOT Polish Airlines почали стратегічне співробітництво, що включає, з одного боку, єдину комерційну платформу і систему продажу квитків, а також використання загальних кодів ліній.

З іншого боку, Nordica надає LOT свої послуги для ефективного оперування регіональних польотів.

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