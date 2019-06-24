Пограничники отобрали у контрабандиста полуприцеп за 250 тысяч

Из-за незаконного перемещения сигарет буковинец лишился полуприцепа за 250 тысяч гривень.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Утром 24 июня в пункте пропуска "Порубное" пограничники Черновицкого отряда совместно с таможенниками во время осмотра грузового автомобиля "Renault" в специально изготовленном тайнике обнаружили очередную партию табачных изделий, говорится в сообщении.

Сигареты 51-летний буковинец перевозил в днище полуприцепа. Чтобы изъять скрытый товар, общей обзорной группе пришлось отсоединять прицеп от транспортного средства.

В дальнейшем табачные изделия были изъяты. Сигареты оценены более чем в 34 тысячи грн.

За незаконную попытку перевезти через границу более 1040 пачек сигарет водителя лишили полуприцепа, который оценен в 250 тысяч гривень.

Пограничники также сообщили, что за прошедшие сутки в этом же пункте пропуска более 50 тысяч пачек табачных изделий. Они были спрятаны в грузовике, который следовал из Харькова в Болгарию.

Товар был упакован в двойной потолок полуприцепа грузовика.

Общая стоимость изъятого товара и полуприцепа составляет более 1,8 миллиона гривень.

Напомним:

Экспорт табачной продукции за 2018 год принес Украине 340 млн долларов, что на 15,9% больше, чем в 2017 году.

Значительный рост доходов является результатом повышения специфического акциза на табачные изделия на 29,7% с 1 января 2018 года.

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Экономическая правда