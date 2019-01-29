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Украина увеличила продажи сигарет в другие страны

Вторник, 29 января 2019, 14:30
 

Экспорт табачной продукции за 2018 год принес Украине 340 миллионов долларов, что на 15,9% больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает Delo.ua.

В 2018 году Украина произвела 84,1 млрд штук сигарет с содержанием табака с фильтром и без фильтра. Это на 8 млрд штук или на  8,6% меньше, чем в 2017 году. Из этого 29,5 млрд было реализовано на экспорт.

Также было импортировано сигарет на 50 млн долларов, что на 7,5% меньше, чем в 2017 году. Больше всего импортировано из Германии и Швейцарии на 19,6 млн долларов и 10,6 млн долларов соответственно.

Что касается экспорта, то здесь лидерами стала Грузия и Япония, в которые было экспортировано на 130 млн долларов и 71 млн долларов соответственно.

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табак экспорт

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