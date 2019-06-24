Прикордонники забрали у контрабандиста напівпричеп за 250 тисяч

Через незаконне переміщення сигарет буковинець позбувся напівпричепа за 250 тисяч гривень.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Вранці 24 червня у пункті пропуску "Порубне" прикордонники Чернівецького загону спільно з митниками під час огляду вантажного автомобіля "Renault" у спеціально виготовленому тайнику виявили чергову партію тютюнових виробів, йдеться у повідомленні.

Сигарети 51-річний буковинець перевозив у днищі напівпричепа. Аби вилучити прихований товар, спільній оглядовій групі довелося від’єднувати причеп від транспортного засобу.

У подальшому тютюнові вироби вилучено. Сигарети оцінено в понад 34 тисячі гривень.

За незаконну спробу перевезти через кордон більше 1040 пачок сигарет водія позбавили напівпричепа, який оцінено у 250 тисяч гривень.

Прикордонники також повідомили, що минулої доби у цьому ж пункті пропуску понад 50 тисяч пачок тютюнових виробів. Вони були приховані у вантажівці, яка прямувала з Харкова до Болгарії.

Товар був запакований у подвійну стелю напівпричепа вантажівки.

Загальна вартість вилученого товару та напівпричепа становить понад 1,8 мільйона гривень.

Нагадаємо:

Як зазначалось, Україні варто боротися з причинами нелегальної торгівлі тютюновими виробами, а не з її наслідками.

Значне зростання доходів є результатом підвищення специфічного акцизу на тютюнові вироби на 29,7% з 1 січня 2018 року.

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Економічна правда