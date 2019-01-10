Взрывчатка, наркотики, коррупционеры и тюрьма: об украинской контрабанде в цифрах

Пограничники поделились данными о пересечении границ Украины за последние 5 лет, объемах контрабанды и количестве коллег-коррупционеров.

Ниже ЭП приводит наиболее интересные факты из ответов Государственной пограничной службы.

В какую страну украинцы ездят чаще всего?

В течение 2014-2018 годов (по данным на 12 декабря 2018 - ЭП) в Государственной пограничной службе зафиксировали 383,1 млн пересечений границы.

В среднем за день сухопутные границы Украины пересекают 179,6 тысяч человек. Чаще всего пересекают границы Украины с Польшей, Молдовой и Россией.

Сколько и чего возят контрабандисты?

В течение 2014-2018 годов пограничники обнаружили 3,9 тыс единиц контрабандного оружия, 280,8 килограммов взрывчатки, 1,55 тонн наркотических средств и товаров на 1,921 млрд грн.

В 69% случаев контрабандные товары пытаются вывезти из Украины.

В 34% случаев через границу переправляли табачные изделия, в 16% - автомобили, в 3% - антиквариат. Рыбопродукты, автозапчасти незаконно перевозили в 2% случаев. Янтарь, мясопродукты, домашние животные, промышленные товары, водочные изделия составляют - по 1% от общего объема контрабандных товаров, которые пытались вывезти из Украины.

В то же время, автомобили - самый популярный товар для незаконного ввоза в Украину. Их доля в структуре контрабандного импорта - 9%. По 4% приходится на контрабандный табак и алкоголь. По 2% - на мясо и рыбопродукты. По 1% - на автозапчасти, бытовую технику, промтовары, горюче-смазочные материалы, радиотовары и одежду.

Как часто в Украине наказывают за контрабанду?

По данным пограничников, за последние пять лет было открыто 477 уголовных дел. Досудебные приговоры вынесли в отношении 73 человек.

Чаще всего уголовные дела открывают по статье 305 Уголовного Кодекса - контрабанда наркотиков и их прекурсоров. Количество обвинительных приговоров по соответствующей статье за ​​последние 5 лет постоянно падает.

По 201 статье Уголовного кодекса "Контрабанда" ежегодно с 2014 года открывают 18-23 дела. В судах за год лишь 2-4 из них завершаются наказанием для обвиняемых.

Где чаще ловят контрабандистов: на восточных или западных границах?

По данным пограничников, на восточных границах контрабандистов ловят почти в три раза чаще, чем на западных. В течение 2014- 2018 на Востоке Украины зафиксировали 2876 случаев контрабанды, а на западных границах - 948.

При этом на западных границах чаще ловят на контрабанде оружия, чем на восточных. Восточные границы преобладают по количеству случаев контрабанды боеприпасов, взрывчатки, наркотиков и товаров.

Жителей каких областей ловят на контрабанде чаще всего?

Так как пограничники более придирчивы на восточных границах, по статистике жителей как раз этих областей чаще ловят на контрабанде. Правда, жителей Львовщины и Волыни ловят на контрабанде вдвое чаще, чем жителей любой другой области.

Сколько в Украине пограничников?

Закон определяет, что в Украине самое допустимое количество пограничников - 53 000 человек. Из них 45 000 могут быть военнослужащими. До 2015 года общая численность пограничников была 50 000, из них 42 000 - военнослужащие.

Часто ли наказывают пограничников за коррупцию?

За последние 5 лет 124-х пограничников подозревали в коррупции. Но только 32-х должностных лиц ГПСУ привлекли к административной ответственности. В тюрьму за коррупцию, сообщаеют в ГНСУ, попадают только военнослужащие-пограничники. Таких в течение 2014-2018 было 51 случай.

Алексей Полторак, для ЭП