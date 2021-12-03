Украинцы смогут покупать акции западных компаний через банковское приложение – источники

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Один из работающих в Украине банков планирует запустить функцию торговли ценными бумагами иностранных компаний с помощью своего банковского приложения.

Об этом Экономической правде сообщили источники на банковском рынке.

Соответствующую функцию в тестовом режиме планируется запустить уже 28 декабря этого года. До 10 января 2022 г. такие операции сможет проводить только группа клиентов-тестировщиков. Присоединиться к пилотной группе смогут клиенты банка с 6 декабря.

В январе 2022 года опция торговли ценными бумагами через банковское приложение станет доступна всем клиентам этого банка.

Все сделки по торговле ценными бумагами будут в пределах украинского законодательства: расчеты будут происходить в гривне, доходы будут облагаться налогами (их будет платить за клиента банк).

Акции компаний, которые можно будет покупать через приложение этого банка, уже допущены к торгам на украинском фондовом рынке. В частности, речь идет об акциях Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, VISA и т.д.

Как отмечают источники ЭП, в банковском приложении можно будет совершать покупку от одной акции (средняя стоимость одной акции допущенных к торгам в Украине западных компаний составляет около 150 долларов или 4000 грн).

Покупка и продажа акций будет производиться по ценам, соответствующим котировкам на международных биржах. Торговая сессия будет доступна в рабочие дни с 16:30 до 23:00 по киевскому времени.

Ожидается, что банк не будет взимать комиссии за проведение операций по купле-продаже акций до весны 2022 года.

Ранее стало известно, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к торговле на фондовом рынке Украины акции 15 международных компаний, в том числе Alphabet Inc. (корпорация, владеющая продуктами Google), Amazon и т.д.

В настоящее время украинские инвесторы могут инвестировать в ценные бумаги 73 иностранных эмитента, а именно:

С полным перечнем иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению в Украине, можно ознакомиться по ссылке.

Ярослав Винокуров, ЭП