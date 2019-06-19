Мадуро пытался через Уганду с помощью россиян продать золото Венесуэлы — СМИ

Журналисты выяснили, что в марте этого года на торги в Турции со скидкой было выставлено примерно 2 тонны золота из золотых запасов Венесуэлы под видом золота из Уганды, куда его доставил российский самолет.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает "Интерфакс-Украина".

"Страной происхождения золота числилась Уганда, однако таможенные документы свидетельствуют, что оно из хранилища венесуэльского Центробанка", - пишет WSJ.

Золото пытались продать в марте со значительной скидкой по сравнению с рыночной ценой. Попытка не увенчалась успехом, и золото выставили на продажу повторно с еще большей скидкой.

Источнику WSJ неизвестно, купил ли кто-то золото в итоге.

Золотые слитки, которые пыталась продать Венесуэла, почти наверняка попали в Венесуэлу из США в 1940-е годы в счет оплаты нефти, поставленной из Венесуэлы в период Второй мировой войны, отмечает издание.

По данным WSJ, это золото - часть отправленного властями Венесуэлы в Уганду груза объемом 7,4 тонны слитков из золотого запаса страны. Золото в Уганду доставили двумя партиями (в 3,8 тонны и 3,6 тонны) на самолете российской чартерной компании Nordwind Airlines.

По данным WSJ, золото доставили из Каракаса в аэропорт Энтеббе в Уганде, а затем переправили в компанию African Gold Refinery (AGR), занимающуюся переплавкой золота.

Затем, пишет WSJ, первую партию золота отправили в Дубай, пунктом назначения значилась Турция. Вторую партию конфисковала полиция, на слитках стояла печать Центробанка Венесуэлы, причем некоторые из печатей были стерты, рассказал газете источник в полиции. Спустя два месяца генпрокурор Уганды приказал полиции вернуть золото и отозвать своих сотрудников из AGR.

В марте СМИ сообщали, что AGR получила 7,4 тонны золота из Венесуэлы, часть которого конфисковала полиция Уганды, но затем вернула.

Напомним, недавно США расширили санкции против Венесуэлы. Вашингтон считает режим Мадуро нелегитимным и поддерживает временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.