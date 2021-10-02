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У венесуэльской валюты стало на шесть нулей меньше

Суббота, 2 октября 2021, 15:50
 

Венесуэла провела деноминацию, после которой у обесценившейся национальной валюты  боливара стало на шесть нулей меньше.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

До корректировки купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в 1 млн боливаров, которая по состоянию на четверг стоила чуть меньше 25 центов. Теперь самая крупная купюра будет иметь номинал в 100 боливаров и стоить чуть меньше 25 долл.

Издание сообщает, что деноминация боливара призвана упростить кассовые операции и бухгалтерские расчеты, которые сейчас осложняет огромное количество нулей в суммах, отмечает агентство.

Напоминаем:

Ранее двухлитровая бутылка газировки могла стоить более 8 млн боливаров, при этом банки позволяли гражданам снимать не более 20 млн боливаров в день. Правительство Венесуэлы уже в третий раз проводит деноминацию. Ранее боливар потерял три нуля в 2008 году и пять нулей в 2018 году.

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Венесуэла

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