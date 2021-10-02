У венесуэльской валюты стало на шесть нулей меньше
Венесуэла провела деноминацию, после которой у обесценившейся национальной валюты боливара стало на шесть нулей меньше.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
До корректировки купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в 1 млн боливаров, которая по состоянию на четверг стоила чуть меньше 25 центов. Теперь самая крупная купюра будет иметь номинал в 100 боливаров и стоить чуть меньше 25 долл.
Издание сообщает, что деноминация боливара призвана упростить кассовые операции и бухгалтерские расчеты, которые сейчас осложняет огромное количество нулей в суммах, отмечает агентство.
Напоминаем:
Ранее двухлитровая бутылка газировки могла стоить более 8 млн боливаров, при этом банки позволяли гражданам снимать не более 20 млн боливаров в день. Правительство Венесуэлы уже в третий раз проводит деноминацию. Ранее боливар потерял три нуля в 2008 году и пять нулей в 2018 году.
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