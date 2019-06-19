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Мадуро намагався через Уганду за допомогою росіян продати золото Венесуели — ЗМІ

Середа, 19 червня 2019, 12:44
 

Журналісти з'ясували, що в березні цього року на торги в Туреччині зі знижкою було виставлено приблизно 2 тонни золота із золотих запасів Венесуели під виглядом золота з Уганди, куди його доставив російський літак.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає "Інтерфакс-Україна".

"Країною походження золота вважалася Уганда, однак митні документи свідчать, що воно зі сховища венесуельського Центробанку", - пише WSJ.

Золото намагалися продати в березні зі значною знижкою в порівнянні з ринковою ціною. Спроба не увінчалася успіхом, і золото виставили на продаж повторно з ще більшою знижкою.

Джерела WSJ невідомо, чи купив хтось золото в результаті.

Золоті злитки, які намагалася продати Венесуела, майже напевно потрапили до Венесуели з США в 1940-і роки в рахунок оплати нафти, поставленої з Венесуели в період Другої світової війни, відзначає видання.

За даними WSJ, це золото - частина відправленого владою Венесуели в Уганду вантажу об'ємом 7,4 тонни злитків з золотого запасу країни. Золото в Уганду доставили двома партіями (в 3,8 тонни і 3,6 тонни) на літаку російської чартерної компанії Nordwind Airlines.

За даними WSJ, золото доставили з Каракаса в аеропорт Ентеббе в Уганді, а потім переправили в компанію African Gold Refinery (AGR), що займається переплавкою золота.

Потім, пише WSJ, першу партію золота відправили в Дубай, пунктом призначення значилася Туреччина. Другу партію конфіскувала поліція, на злитках стояла печатка Центробанку Венесуели, причому деякі з печаток були стерті, розповіло газеті джерело в поліції. Через два місяці генпрокурор Уганди наказав поліції повернути золото і відкликати своїх співробітників з AGR.

У березні ЗМІ повідомляли, що AGR отримала 7,4 тонни золота з Венесуели, частина якого конфіскувала поліція Уганди, але потім повернула.

Нагадаємо, нещодавно США розширили санкції проти Венесуели. Вашингтон вважає режим Мадуро нелегітимним і підтримує тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо.

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Венесуела золото

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Економічна правда
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