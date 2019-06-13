Украина и Польша ведут переговоры о создании новой ракеты-носителя

Государственное предприятие Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля заинтересовано в наращивании сотрудничества со странами в ЕС в области создания перспективной ракетно-космической техники и продолжает переговоры с Польшей о сотрудничестве в создании новой европейской ракеты-носителя легкого класса.

Об этом сообщил гендиректор КБ Александр Дегтярев, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

По его словам, предприятие не участвует в проекте создания европейской ракеты-носителя Ariane 6, но сейчас речь идет о "возможности сотрудничества в области создания ракет малого класса", которые пользуются спросом на мировом рынке пусковых услуг.

По словам гендиректора, сейчас "Южное" "отрабатывает планы сотрудничества с несколькими европейскими странами". Среди потенциальных европейских партнеров Дегтярев выделил Польшу, которая ранее выразила интерес к совместному с Украиной созданию новой европейской ракеты-носителя легкого класса. "Диалог идет", - сказал он.

"Пока есть теоретическая поддержка ESA (Европейское космическое агентство. - Ред.), потому что мы не члены ESA, а только рассматриваем эту возможность", - добавил он.

Дегтярев отметил, что сегодня КБ остается экспортно-ориентированным предприятием: "В 2018 году в общем бюджете предприятия 99% составил экспорт", - сказал он, уточнив, что доля экспорта в интересах стран ЕС составила в пределах 10%.

"Южное" - ведущий научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники.

Европейская правда