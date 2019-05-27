МАУ выплатит по 250 евро пассажирам рейса Киев-Одесса, которых "забыли" в аэропорту

В компании "Международные авиалинии Украины" сделали заявление относительно ситуации с пассажирами рейса PS55 "Киев - Одесса", которые в аэропорту "Борисполь" не попали на борт самолета.

Об этом говорится на странице МАУ в Facebook.

26 мая из-за ошибки сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг" около 30 пассажиров не вылетели в Одессу. В "Аэрохендлинг" сообщили, что у их сотрудника произошел микроинсульт.

"Всем пассажирам, которые не улетели, было предоставлено питание, а также возможность выбрать альтернативный вариант добраться до пункта назначения. Пассажиры, которые решили улететь на следующий день в Одессу, были размещены в гостинице", - рассказали в компании.

"Пассажирам будет возвращена стоимость неиспользованного билета Киев - Одесса, а также, согласно правилам авиакомпании МАУ, будет оплачена компенсация в размере 250 EUR", - сообщила МАУ.

Авиакомпания МАУ готовит претензию в адрес "Аэрохендлинг", ведется служебное расследование.

Как сообщалось, пассажиров рейса во время посадки на борт "забыли", не довезя из терминала к самолету, который полетел без них. Из-за сбоя перевозчик получил информацию, что все пассажиры находились в самолете.

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Экономическая правда