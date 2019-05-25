Недострой десятилетия: в "Борисполе" запустили многоуровневый паркинг

Іржавий недобуд – перше, що багато років бачили туристи, які прилітали в Україну через аеропорт "Бориспіль". Обіцянки завершити будівництво багаторівневого паркінгу в останні декілька років лунали доволі часто.

Напередодні в експлуатацію було введено першу чергу. Другу частину недобудованої конструкції закрили банером із надписом "Welcome to Kyiv" та усміхненим мером столиці Віталієм Кличком. Її обіцяють завершити в найближчі роки.

Проект будівництва паркінгу був розпочатий в далекому 2011 році. Запуск планувався до початку Євро-2012. Утім, з самого початку на заваді ставали недобросовісні підрядники, через яких проект був заморожений і простояв під відкритим небом довгих 7 років.

Один з таких "будівельників" за цей час встиг зникнути, прихопивши з собою 95 млн гривень державних коштів. "Наразі така ситуація є неможливою,— запевняє представник аеропорту,— усі аванси "Бориспіль" вже виплачує під банківські гарантії Swift".

Новий паркінг, який обійшовся держпідприємству в 439 млн гривен, обладнаний за останнім словом техніки. Встановлено автоматизовану систему управління, працює індикація вільних паркомісць та відеоспостереження з розпізнаванням номерів авто та облич водіїв. Також в паркінгу влаштували зони для зарядки електрокарів.

Які ще секрети приховує новий об’єкт, скільки коштує паркування та коли буде завершено другу чергу, в матеріалі ЕП.

Так паркінг виглядає сьогодні всі фото дмитра ларіна

Ключове завдання, яке ставилося перед підрядниками – максимально позбутися людського фактору та уможливити роботу паркінгу практично в автономному режимі. Журналісти ЕП вирішили протестувати його роботу.

Під’їжджаємо до спеціального автомату, отримуємо паркувальний талон, в якому вказано номер авто, та їдемо далі.

Якщо у водія виникають питання, відповіді на них дистанційно надасть оператор, який перебуває у центральній диспетчерський. Для цього треба підійти до спеціальної стійки.

У день запуску на паркінгу знаходилося більше персоналу, ніж буде в звичайні дні

У нас питань не виникло, тому рухаємося на третій поверх та займаємо вільне місце. Їх у день запуску вистачає.

Перед в’їздом у паркінг та на кожному поверсі розміщені спеціальні табло, на які поетапно виводиться кількість вільних місць та вартість послуги.

На фото вказана вартість паркування у день запуску. В подальшому послуга обійдеться дорожче.

Послуги багаторівневого паркінгу будуть коштувати 30 гривень на годину і 300 гривень на добу.

"Такі наші ціни, які ми пропонуємо пасажирам. Ми аналізували подібні паркінги в світі і можемо сказати, що це є доволі доступно", - розповідає комерційний директор "Борисполя" Георгій Зубко.

При цьому кожен водій матиме 10 безкоштовних хвилин. Це зроблено для того, щоб таксисти мали змогу забрати чи висадити пасажира на території паркінгу, а не створювали заторів перед самим терміналом, як це було до цього.

"У нас часто виникають проблеми. Це пов’язано з особливостями спроектованого комплексу та з недостатньою кількістю ліній руху безпосередньо перед терміналом D. Паркінг повинен вирішити ці проблеми", - каже гендиректор аеропорту Павло Рябікін.

Загальна площа паркінгу становить майже 77 тис. квадратних метрів. Перша черга – понад 40 тис. квадратних метрів. На сьогоднішній день на чотирьох поверхах розташовано 1,019 пакувальних місць.

Перший поверх керівництво хоче віддати під офіси для рентних компаній. На другому, третьому та четвертому будуть виключно місця для паркування. До речі, якщо вам дістався останній поверх, то ваше авто залишиться під відкритим небом.

Термінал D із паркінгом з’єднує дворівневий пішохідний перехід, в якому пасажири будуть проходити контроль на безпеку. Після цього можна одразу пересуватися на стійку реєстрації.

На всій території паркінгу розташовано близько 100 камер, які дозволяють оператору диспетчерської слідкувати за вільними місцями, ідентифікувати номерні знаки та розпізнавати обличчя водія. Якщо ви забули, де залишали свою машину, оператор у два кліки допоможе її знайти.

По інший бік диспетчерської розташовані двері, за які журналістів не пускають. Там знаходить недобудована друга черга паркінгу.

Конкретних термінів, в які її будівництво може бути завершено, в "Борисполі" не називають. Причина – непередбачувані конкурсні процедури.

"Буде оголошений тендер на Prozorro, який визначить будівельника другої черги. Там велика сума і тривалий термін тому я думаю, що не менше 3-4 місяців знадобиться для здійснення тендерних процедур", - каже Зубко.

"Тому в цей будівельний сезон, імовірно, не встигаємо розпочати роботи. Загалом на все знадобиться приблизно 2 будівельні сезони", - додає він.

У другій черзі, яка є дзеркальним відображенням першої, буде ще 1,02 тис. місць. Окупитися проект, за розрахунками менеджерів "Борисполя", повинен за 10 років.

Але в даному випадку мова йде про окупність саме добудови паркінгу, на яку витратили 439 млн гривень. Утім, у судах досі залишаються справи на сотні мільйонів гривень.

"Це сотні мільйонів, які були витрачені до 2017 року (за часів іншого керівництва – ЕП.). Мало того, існує ряд виграних судових справ за якими були виплачені аванси і компанії зникли", - заявляє Зубко.

Один з таких підрядників – компанія "Будівельне управління 813", з якою "Бориспіль" уклав договір у 2012 році. Фірма входила в будівельну корпорацію "Золоті ворота", яку ЗМІ пов'язували з Віктором Медведчуком.

Термін будівництва повинен був скласти не більше 12 місяців, однак компанія в нього не вклалася. Між замовником і підрядником стався конфлікт, а в 2015-му після взаємних позовів суд постановив розірвати договір і зобов'язав компанію повернути 93 млн гривень авансу за роботи.

Гроші аеропорт не повернув досі. "Не повернули. Компанія "померла". На жаль, у нас так буває. Хочу підкреслити, що на сьогодні усі аванси "Бориспіль" вже виплачує під банківські гарантії Swift. Повторення такої ситуації в рамках наших процедур, сподіваємось, є неможливим", - запевняє комерційний директор підприємства. Бажаємо успіхів, робимо останні фото та збираємось їхати.

Перед виїздом оплачуємо вартість паркування в спеціальному автоматі. Він приймає як готівку, так і платіжні картки.

Тепер у нас є 15 хвилин, щоб залишити паркінг, якщо не встигнемо – доведеться доплачувати. Такі правила.

Всі фото Дмитра Ларіна