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МАУ виплатить по 250 євро пасажирам рейсу Київ-Одеса, яких "забули" в аеропорту

Понеділок, 27 травня 2019, 15:49
 

У компанії "Міжнародні авіалінії України" зробили заяву щодо ситуації із пасажирами рейсу PS55 "Київ - Одеса", які в аеропорту "Бориспіль" не потрапили на борт літака.

Про це йдеться на сторінці МАУ у Facebook.

26 травня через помилку співробітників обслуговуючої компанії "Аерохендлінг" близько 30 пасажирів не вилетіли в Одесу. В "Аерохендлінг" повідомили, що у їхнього співробітника стався мікроінсульт.

"Усім пасажирам, що не відлетіли, було надано харчування, а також можливість обрати альтернативний варіант дістатися пункту призначення. Пасажири, які вирішили відлетіти наступного дня до Одеси були розміщені в готелі", - розповіли у компанії.

"Пасажирам буде повернена вартість невикористаного квитка Київ – Одеса, а також, згідно з правилами авіакомпанії МАУ, буде сплачена компенсація в розмірі 250 EUR", - повідомила МАУ.

Авіакомпанія МАУ готує претензію на адресу "Аерохендлінг", ведеться службове розслідування.

Як повідомлялося, пасажирів рейсу під час посадки на борт "забули", не довізши з терміналу до літака, який полетів без них. Через збій, що стався, перевізник отримав інформацію, що усі пасажири перебували у літаку.

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Економічна правда

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