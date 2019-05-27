Часть пассажиров рейса Киев-Одесса "забыли" в аэропорту. В МАУ объяснили

Часть пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса" авиакомпании МАУ осталась в аэропорту "Борисполь", не попав на борт самолета.

Информацию о том, что около 30 пассажиров не вылетели в Одессу, подтвердили в авиакомпании, объяснив ситуацию ошибкой сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг".

"Данная ситуация произошла по ошибке сотрудников обслуживающей компании Aerohandling. На данный момент всем оставшимся пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус до Одессы", - сообщили в МАУ.

В свою очередь Олег Голохвастов, генеральный директор "Aerohandling", которая обслуживала рейс PS55 в терминале "Борисполя" принес извинения за сложившуюся ситуацию и сообщил, что причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании, которой внезапно ухудшилось.

"Предварительный диагноз - микроинсульт. Мы прикладываем все усилия, чтобы максимально быстро исправить последствия этого случая и отправить пассажиров в Одессу", - сообщил Голохвастов.