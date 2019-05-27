Часть пассажиров рейса Киев-Одесса "забыли" в аэропорту. В МАУ объяснили
Часть пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса" авиакомпании МАУ осталась в аэропорту "Борисполь", не попав на борт самолета.
Информацию о том, что около 30 пассажиров не вылетели в Одессу, подтвердили в авиакомпании, объяснив ситуацию ошибкой сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг".
"Данная ситуация произошла по ошибке сотрудников обслуживающей компании Aerohandling. На данный момент всем оставшимся пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус до Одессы", - сообщили в МАУ.
В свою очередь Олег Голохвастов, генеральный директор "Aerohandling", которая обслуживала рейс PS55 в терминале "Борисполя" принес извинения за сложившуюся ситуацию и сообщил, что причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании, которой внезапно ухудшилось.
"Предварительный диагноз - микроинсульт. Мы прикладываем все усилия, чтобы максимально быстро исправить последствия этого случая и отправить пассажиров в Одессу", - сообщил Голохвастов.
По предварительной информации, пассажиров рейса во время посадки на борт "забыли", не довезя из терминала к самолету, который улетел без них. Из-за произошедшего сбоя перевозчик получил информацию, что все пассажиры находились в самолете.
Позже стало известно, что части пассажиров поменяли билеты на другой рейс авиакомпании "Киев-Одесса" и заселили в гостиницу в Борисполе, остальным был организован автобусный трансфер до пункта назначения.
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