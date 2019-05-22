Китайские авиакомпании запросили у Boeing компенсацию из-за приостановки полетов 737 Max
China Southern Airlines потребовала у американской Boeing финансовой компенсации за приостановку полетов и задержки доставки самолетов 737 Max.
Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление авиакомпании, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что China Southern Airlines временно отказалась от коммерческой эксплуатации 24 лайнеров 737 Max с 11 марта. Авиаперевозчик запросил как можно более скорейшее начало переговоров с компанией Boeing о плане компенсации.
Напомним, Китай стал первой страной из прекративших полеты всех самолетов 737 Max 8 после катастрофы лайнера аналогичной модели Ethiopian Airlines 10 марта. Это была вторая катастрофа Boeing-737 Max 8 после крушения самолета данной модели индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года.
21 мая China Eastern Airlines также заявила, что она официально запросила у Boeing компенсацию за остановку полетов своих 14 самолетов 737 Max и задержку доставки новых самолетов.
Напомним, что из-за задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX украинская МАУ скорректировала летнее расписание и сократила количество рейсов.
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