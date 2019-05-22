Китайські авіакомпанії вимагають у Boeing компенсацію через припинення польотів 737 Max

China Southern Airlines вимагає у американської Boeing фінансову компенсацію за припинення польотів і затримку доставки літаків 737 Max.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа" з посиланням на заяву авіакомпанії, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що China Southern Airlines тимчасово відмовилася від комерційної експлуатації 24 лайнерів 737 Max із 11 березня. Авіаперевізник запросив якнайшвидше розпочати перемовини із компанією Boeing про план компенсації.

Нагадаємо, Китай став першою країною, яка припинила польоти всіх літаків 737 Max 8 після катастрофи лайнера аналогічної моделі Ethiopian Airlines 10 березня. Це була друга катастрофа Boeing-737 Max 8 після аварії літака даної моделі індонезійської авіакомпанії Lion Air у жовтні минулого року.

21 травня China Eastern Airlines також заявила, що вона офіційно запросила у Boeing компенсацію за припинення польотів своїх 14 літаків 737 Max і затримку доставки нових літаків.

Нагадаємо, що через затримку поставок літаків Boeing 737 MAX українська МАУ скоригувала літній розклад і скоротила кількість рейсів та інтенсивність польотів.