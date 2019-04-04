МАУ корректирует летнее расписание из-за задержки поставок Boeing 737 MAX

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" вносит изменения в летнее расписание полетов из-за задержки поставки самолетов Boeing 737 MAX, которые должны были начать работу на регулярных рейсах МАУ в середине апреля.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что эксплуатации самолетов данного типа самолетов приостановлена ​​до завершения расследования, в связи с чем поставка трех Boeing 737 MAX для МАУ — откладывается.

Из-за отсутствия запланированных на этот период самолетов авиакомпания вынуждена откорректировать расписание своих рейсов. В связи с этим на некоторых маршрутах сократят интенсивность полетов, пояснили в компании.

"Чтобы обеспечить пассажирам возможность добраться до мест назначения, МАУ перераспределяет существующий флот и прилагает все усилия для выполнения обязательств перед своими клиентами. Все изменения в расписании отражены в системах бронирования, — отметили в МАУ.

В частности, компания уменьшит количество рейсов по таким направлениям как Афины, Стамбул и Ереван. Рейсы между Киевом и Винницей — отменят.

Также в апреле, мае и июне предусматриваются отмены некоторых рейсов из Киева в Запорожье, Херсон, Ивано-Франковск, Баку, Минск, Ригу, Женеву, Амману и Анкару.

Пассажиры, которых коснулись изменения расписания, получат сообщения и предложения с альтернативными датами вылета или маршрута, пояснили в компании. И добавили, что рейсы, которые не отменены, будут гарантированно выполнены авиакомпанией.

"В случае дополнительных корректив, мы будем оперативно информировать рынок об этих изменениях", — резюмировали в МАУ.

Как сообщалось, в 2019 году МАУ пополнит собственный парк печально известными самолетами Boeing 737 MAX, один из которых 10 марта разбился в Эфиопии.

Экономическая правда