МАУ получила второй самолет Embraer-195

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" пополнила парк воздушных судов вторым среднемагистральным узкофюзеляжным Embraer-195.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что самолет официально зарегистрирован в Украине под номером UR-EMF.

Воздушное судно будет эксплуатироваться на ближнемагистральных и региональных маршрутах сети МАУ и начнет выполнять первые коммерческие рейсы уже 27 мая этого года.

Компания надеется, что поставка самолета позволит авиакомпании соблюдать расписание, которое МАУ пересмотрела в связи с задержкой поставки трех самолетов Boeing-737 MAX.

Новый самолет емкостью 116 кресел имеет традиционную двуклассную компоновку салона - кабины бизнес и экономического класса.

"Второй Embraer-195 пополнил парк авиакомпании МАУ в текущем году. Результаты двух месяцев работы первого воздушного судна Embraer-195, поступившего в парк МАУ в середине марта, подтвердили эффективность работы самолетов этого типа на ближнемагистральных и внутренних маршрутах МАУ", - заявили в МАУ.

Напомним:

В апреле МАУ скорректировала летнее расписание и сократила количество рейсов и интенсивность полетов из-за задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX.

В середине марта Государственная авиационная служба в связи с катастрофами самолетов Boeing 737-8 MAX, точные причины которых еще расследуются, решила приостановить полеты Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX в Украине.

В апреле 2019 года МАУ изменила структуру тарифов и начала использовать три новых подтарифа: Economy Light, Economy Standard и Economy Premium.

Экономическая правда