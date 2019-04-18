МАУ изменила структуру тарифов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" изменила структуру тарифов экономического класса на внутренних и международных рейсах.

Об этом сообщает avianews.com.

Авиакомпания начала использовать три новых подтарифа: Economy Light, Economy Standard и Economy Premium.

Их правила отличаются в зависимости от того, является рейс среднемагистральным или дальнемагистральным.

Economy Light на внутренних рейсах и среднемагистральных международных рейсах объединил особенности безбагажных тарифов "low cost" и "только ручная кладь".

Билеты, купленные по этому подклассу, позволяют провозить только одно место ручной клади с весом до 7 кг, не подлежат обмену или возврату. Ранее тариф "только ручная кладь" позволял изменять дату вылета после оплаты штрафа.

Economy Standard на рейсах средней дальности включает перевозку двух мест ручной клади весом до 7 кг и 5 кг соответственно, одного чемодана в багаже весом до 23 кг, возможность возврата или обмена билета со штрафом.

Economy Premium на внутренних и среднемагистральных международных маршрутах предусматривает возможность обмена или возврата билета без штрафов, провоз двух мест ручной клади, как в тарифе Economy Standard, двух чемоданов весом до 23 кг каждый в качестве багажа, питание, бесплатный выбор места, бесплатную печать посадочного талона в аэропорту и регистрацию на отдельной стойке, а также приоритетную посадку в самолет.

На дальнемагистральных международных рейсах все тарифы эконом-класса включают питание и перевозку багажа.

Основные отличия заключаются в условиях обмена, возврата и норме провоза багажа.

Тариф Economy Premium также предусматривает размещение в отдельном салоне.

Новая линейка тарифов экономического класса МАУ для внутренних и среднемагистральных международных рейсов похожа на структуру тарифов авиакомпаний Lufthansa Group для европейских маршрутов, введенную в 2015 году.

Позже подобную структуру внедрили многие крупные европейские авиакомпании, включая Air France, KLM, Alitalia, British Airway, LOT, Aegean Airlines.

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Напоминаем:

Антимонопольный комитет открыл дело на предмет возможных признаков нарушения конкурентного законодательства в действиях авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и других авиаперевозчиков.