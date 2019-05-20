Экс-президент "Киевстара" вошел в набсовет VoxUkraine

Экс-президент мобильного оператора компании "Киевстар" Петр Чернышов вошел в состав наблюдательного совета VoxUkraine.

Об этом со ссылкой на Чернышова в Facebook сообщает Интерфакс-Украина.

"Я вошел в набсовет очень мной уважаемой организации – VoxUkraine. Эта некоммерческая аналитическая платформа была основана на волне подъема в 2014 году. Цель у организации и тогда, и сейчас… – повышать качество экономической дискуссии в Украине", - написал Чернышов.

По его словам, он разделяет мысль о том, что образование и повышение уровня общей экономической грамотности приведет к положительным изменениям в экономике.

"Мой личный вызов как члена наблюдательного совета - внести весомый вклад в стратегическое развитие VoxUkraine. За работу в этой организации я, разумеется, не получаю денег. Мне просто интересно. Также я уверен, что 22 года моего успешного управленческого опыта в этом очень помогут", - заявил экс-руководитель "Киевстара".

VoxUkraine - независимая аналитическая платформа, основанная после Революции достоинства в 2014 году группой работающих в Украине и за границей экономистов и юристов. Она публикует экономический онлайн-журнал, а также развивает несколько образовательных проектов.

С конца 2015 года VoxUkraine зарегистрирована как общественная организация.

Стоит отметить, что нестабильная политическая ситуация и относительно низкие зарплаты подталкивают украинцев к поискам лучшей жизни. Недостаток кадров уже стал проблемой для бизнеса и, по прогнозам экспертов, будет углубляться. VoxUkraine проанализировала предложение работы за рубежом на платформе OLX и нашла интересные тренды.

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Экономическая правда