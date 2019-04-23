Трудовые мигранты. В каких странах украинцам работать выгоднее

На что хватит денег после года работы за границей? Если речь идет о Германии, — то на однокомнатную квартиру под Киевом. (укр)

Деяких українців результати виборів лякають більше, ніж революція та війна. Після першого туру президентських перегонів популярність запиту "еміграція" в Україні зросла та досягла максимуму з початку 2013 року.

Нестабільна політична ситуація і відносно низькі зарплати підштовхують українців до пошуків кращого життя. Міністр соціальної політики заявляв, що 3,2-9 млн громадян постійно або тимчасово працюють за кордоном.

Експерти оцінюють кількість заробітчан 2,5 млн. Нестача кадрів уже стала проблемою для бізнесу і буде поглиблюватися. VoxUkraine проаналізувала пропозицію роботи за кордоном на платформі OLX і знайшла цікаві тренди.

Попит та пропозиція

Протягом 2018 року для українців були доступні вакансії в сімдесяти країнах світу. Загальна кількість вакансій за 2018 рік становила майже 47 тис.

Майже 60% вакансій, які пропонуються у розділі "Робота за кордоном", — у Польщі. На другому місці Чехія, 12%, на третьому — Німеччина, 5%.

Закордонних вакансій удев'ятеро більше, ніж відповідних резюме. Можна припустити, що людина, яка прагне працювати за кордоном, може швидко знайти роботу, розмістивши резюме, адже попит значно перевищує пропозицію.

* Бралися до уваги вакансії з указаними зарплатами і без них

Помітні коливання кількості вакансій за порами року. Навесні та влітку більше вакансій, ніж узимку. Можна припустити, що це пов'язано із сезонністю роботи у будівництві та сільському господарстві. Найбільш істотно, 43%, зросла кількість вакансій у березні 2018 року, найбільше знизилася — у грудні 2018 року.

Яких спеціалістів шукають

Робітники — найбільш поширений запит серед тих, хто шукає працівників. Також високий попит на пакувальників, будівельників, водіїв та електриків. Українці з більшою вірогідністю можуть влаштуватися на робітничі спеціальності, які не вимагають вищої освіти або знання мов.

Порівняння зарплат

Найнижчі заробітні плати у 2018 році пропонували в Болгарії, Угорщині та Польщі, найвищі — у Німеччині, Ізраїлі та Швеції. Розглядалися медіанні зарплати за країнами з найбільшою кількістю вакансій.

Польща пропонує найбільшу кількість вакансій, але тут середня зарплата одна з найнижчих — 24 024 грн. У Польщі половина зарплат нижча за 22 тис грн, цей показник гірший лише для Угорщини — 18 тис грн. Найкращими за показниками середньої та медіанної заробітних плат є Канада, Ізраїль та Німеччина.

Утім, це лише дані порталу OLX. Вакансії з інших джерел можуть відрізнятися як за рівнем заробітних плат, так і за структурою попиту на робочу силу.

Зарплати в Україні та за кордоном

Що пропонує український ринок праці? У вересні 2018 року середня зарплата за кордоном становила 30 056 грн, в Україні — 9 660 грн. При цьому для України бралися до уваги усі вакансії, для інших країн — переважно робітничі вакансії.

Навіть беручи до уваги те, що середня зарплата в Україні постійно зростає, вона ще дуже далека від того, що пропонують для заробітчан в інших країнах.

Різниця менша для максимальних заробітних плат та вища для мінімальних. Це значить, що українці, які заробляють значно більше середнього в Україні, не зможуть суттєво підвищити свої доходи, працюючи в інших країнах.

Аналіз витрат і вигод

Прагматична людина зазвичай порівнює не лише заробітну плату, а й вартість життя в Україні та за кордоном. Українець, який заробляє вдома 11,5 тис грн, витрачає на оренду житла та комунальні послуги 3 тис грн, на інші товари і послуги — 6 тис грн. Таким чином, він заощаджує за місяць 2,5 тис грн.

Скільки зможе заощадити українець в інших країнах?

Середня зарплата вища на, % Вартість життя без вартості оренди житла вища на, % Оренда житла вища на, % Заощадження середнього українця, на місяць, грн Україна — — — 2 500 Польща 149 40 57 15 494 Чехія 208 140 182 12 526 Німеччина 378 61 91 39 540 Словаччина 181 65 36 18 350 Ізраїль 422 61 70 45 205 Угорщина 114 163 207 -321 Литва 195 193 252 5 768 Португалія 210 95 316 11 461

Джерело: numbeo.com

Отже, для прагматичного українця, який міркує про роботу за кордоном, цікавими для трудової еміграції можуть бути Німеччина та Ізраїль. До трійки країн з найбільшою кількістю вакансій входять Польща, Чехія і Німеччина.

Вікторія Мальченко, керівник групи з досліджень та аналізу інформації, BDO Business Services Nearshoring Center

VoxUkraine, спеціально для ЕП