Зеленский анонсировал программу кредитования "Украинская мечта" по ставке 5% в гривне

скриншот из трансляции

Президент Владимир Зеленский анонсировал программу кредитования "Украинская мечта" (кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиля и получения образования или смены профессии).

Об этом он сказал в послании Верховной Раде.

"Я не хочу, чтобы сегодня главным словом моего обращения была "ковид", и не хочу, чтобы это было слово "локдаун". Я хочу, чтобы это была главная ассоциация с нашей страной. Я хочу, чтобы рядом со словом Украина" всегда было слово впервые.

Я буду говорить о главном: что сделано впервые и что будет дальше. Несмотря на глобальную пандемию и экономический кризис, вызванный ею, мы стабилизировали экономическую ситуацию. В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости – превысит 190 миллиардов долларов, больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах", - начал свое выступление президент.

По его словам, впервые, начиная с 2013 года, Украина снизит государственный долг до уровня ниже 50% ВВП.

"При том, что в последние годы в большинстве стран он стремительно рос и в среднем в мире превышает 90%. Наши золотовалютные резервы выросли и сегодня достигают 30 миллиардов долларов. Это самый высокий показатель с того же 2013 года", - добавил глава государства.

Также, по его словам, "впервые в истории независимой Украины ставка кредитов для малого и среднего бизнеса опустилась ниже 10%".

"В настоящее время это в среднем 9,7%. Благодаря программе "Доступные кредиты 5-7-9" украинский малый и средний бизнес получил более 70 миллиардов гривен и создал тысячи новых рабочих мест", - добавил Зеленский.

Также он анонсировал программу кредитования "Украинская мечта".

"В скором времени мы запустим программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиля и получения образования или смены профессии", - подчеркнул Зеленский.

Экономическая правда