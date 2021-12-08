JPMorgan прогнозирует конец пандемии в 2022 году

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Американский инвестиционный банк JPMorgan прогнозирует, что мировая пандемия коронавируса закончится в 2022 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз инвестбанка на 2022 год.

В JPMorgan считают, что в следующем году мировая экономика сможет полностью восстановиться. Все благодаря вакцинации и инновациям в медицине, которые повлекут за собой цикл мощного восстановления, возвращения международной мобильности и высвобождения сдержанного спроса со стороны потребителей.

По словам главного стратега мировых рынков и сопредседателя аналитического направления JPMorgan Марка Колановича, банк ожидает роста американского индекса S&P 500 на 8% до 5050 пунктов. Кроме того, прогноз учитывает рост бондов Казначейства США на 2,25%, что влияет на стоимость заимствований во всем мире.

"Наш прогноз состоит в том, что 2022 год станет годом полного глобального восстановления, прекращения пандемии и возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые мы имели вспышку COVID-19", - сказал Коланович.

Экономическая правда