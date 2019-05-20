Екс-президент "Київстару" увійшов до наглядової ради VoxUkraine

Екс-президент мобільного оператора компанії "Київстар" Петро Чернишов увійшов до складу наглядової ради VoxUkraine.

Про це з посиланням на Чернишова у Facebook повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я увійшов до наглядової ради дуже мною шанованої організації - VoxUkraine. Ця некомерційна аналітична платформа була заснована на хвилі піднесення в 2014 році. Мета у організації і тоді, і зараз ... - підвищувати якість економічної дискусії в Україні", - написав Чернишов.

За його словами, він поділяє думку про те, що освіта і підвищення рівня загальної економічної грамотності призведе до позитивних змін в економіці.

"Мій особистий виклик як члена наглядової ради - внести вагомий внесок у стратегічний розвиток VoxUkraine. За роботу в цій організації я, зрозуміло, не отримую грошей. Мені просто цікаво. Також я впевнений, що 22 роки мого успішного управлінського досвіду в цьому дуже допоможуть" , - заявив екс-керівник "Київстару".

VoxUkraine - незалежна аналітична платформа, заснована після Революції гідності в 2014 році групою економістів і юристів, які працюють в Україні і за кордоном. Вона публікує економічний онлайн-журнал, а також розвиває кілька освітніх проектів.

Із кінця 2015 року VoxUkraine зареєстрована як громадська організація.

Варто зазначити, що нестабільна політична ситуація і відносно низькі зарплати підштовхують українців до пошуків кращого життя. Недостатня кількість кадрів уже стала проблемою для бізнесу і, за прогнозами експертів, буде поглиблюватися. VoxUkraine проаналізувала пропозицію роботи за кордоном на платформі OLX і знайшла цікаві тренди.

Про те, де вигідніше працювати за кордоном, читайте в публікації ЕП: "Трудові мігранти. В яких країнах українцям працювати вигідніше".

Економічна правда