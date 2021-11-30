НБУ вслед за Минэкономики и МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в этом году

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Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3%.

Об этом сказал директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский.

"По прогнозам Национального банка, рост экономики Украины в этом году составит около 3%. Это несколько ниже, чем прогнозировалось ранее. Это связано с несколькими причинами", - заявил Лепушинский.

По его словам, первая причина – худшие результаты первого полугодия, которые уже зафиксированы.

Еще одна приина – карантинные ограничения, "которые естественно будут ограничивать экономическую активность, особенно в секторе услуг".

Третья причина - высокая стоимость энергоносителей, которая будет отражаться на отдельных отраслях, в частности, в химические промышленности.

"В-четвертых, это общемировые процессы, связанные с тем, что введенные карантинные ограничения вызвали нехватку товаров и комплектующих", – добавил топ-менеджер НБУ.

В Нацбанке прогнозируют, что экономика Украины в последующие годы будет расти темпами около 4%.

Ранее Министерство экономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3%.

Напомним:

МВФ снова ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году – с 3,5% до 3,2%.

Банк J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году - с 4,5% до 2,3%, при этом сохранил прогноз роста в 2022-м на 5%.

В октябре Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 4% до 3,5%.

В Bank of America ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 4,5% до 3%, что может повлечь за собой невыплату по ВВП-варантам в 2023 году и увеличивает вероятность выкупа купонов Минфином.

Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз роста экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%, а также прогнозирует такой же темп роста ВВП в 2022 году.

В своем июньском прогнозе ЕБРР также ожидал роста экономики Украины в 2021-2022 годах на уровне 3,5%.

В то же время, Национальный банк Украины ухудшил свой прогноз роста экономики с 3,8%, как ожидалось летом этого года, до 3,1%.

Во втором квартале 2021 г. ВВП Украины вырос на 5,4% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В ІІІ квартале 2021 года реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины замедлил рост 2,4% в годовом исчислении.

Экономиеская правда