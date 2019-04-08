Авиакомпания American Airlines продлила запрет на использование Boeing-737 MAX



Американская авиакомпания American Airlines продлила срок отказа от использования самолетов Boeing-737 MAX до 5 июня вместо планировавшегося ранее 24 апреля.

Об этом со ссылкой не заявление самой компании сообщает Интерфакс-Украина.

В распространенном заявлении авиакомпания признала, что это решение может привести к сбоям полетов в соответствии с расписанием, так как отмене подлежат примерно 90 рейсов в день.

В настоящее время в распоряжении American Airlines имеется 24 лайнера Boeing-737 MAX.

На прошлой неделе корпорация Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США сообщили, что для внесения изменений в программное обеспечение системы, которая регулирует угол полета самолета, потребуется дополнительное время, а, следовательно, запрет на полеты лайнеров семейства MAX может быть продлен.



American Airlines сообщила, что заранее отменяет рейсы на проблемных самолетах, чтобы "обеспечить себе возможности предоставления клиентам наиболее удобного сервиса, включая перебронирование рейсов".

Как сообщалось, использование самолетов этого семейства запрещено повсеместно в США и в большинстве стран мира после двух авиакатастроф — в Индонезии и Эфиопии.



Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

13 марта Украина присоединилась к запрету.

С середины апреля американский авиконцерн Boeing сократит производство самолетов 737 Max.

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