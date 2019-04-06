Boeing сократит производство самолетов 737 Max

Американский авиконцерн Boeing с середины апреля сократит производство самолетов 737 Max.

Такое заявление 5 апреля на странице компании сделал генеральный директор Boeing Деннис Мюиленбург.

Отмечается, что компания будет выпускать по 42 авиалайнера в месяц.

"Мы решили временно перейти с уровня производства 52 самолетов в месяц на 42 самолета в месяц, начиная с середины апреля", – говорится в сообщении.

Таким образом компания планирует сосредоточиться на устранении проблем в программном обеспечении, которое связали с авиакатастрофами.

Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

13 марта Украина присоединилась к запрету.

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13 марта Boeing провела презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире, новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X для ограниченного круга участников.

Экономическая правда