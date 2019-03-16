Boeing обновит программное обеспечение для самолетов 737 MАХ

Американский самолетостроитель Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX в течение недели или 10 дней.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Компания работает над обновлением программного обеспечения для противостопорной системы и дисплеев пилотов на своем наиболее продаваемом самолете Boeing 737 MAX.

Сходство между траекториями полета разбившихся самолетов индонезийской и эфиопской авиалиний подняло новые вопросы о системе, но пока нет никаких доказательств того, что проблема заключается в программном обеспечении.

Напомним:

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

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