Крутое пике: взлетит ли Boeing 737 и что надо знать пассажирам

Международное беспокойство по поводу опасности полётов на 737 Max 8 компании Boeing продолжает расти. Справится ли авиационный гигант с кризисом и как действовать пассажирам, которые могут пострадать из-за этого.(укр)

Після авіакатастрофи в Ефіопії, яка забрала життя 157 осіб, авіаційні влади багатьох країн одна за одною почали забороняти експлуатацію лайнерів Boeing 737 MAX 8.

Це вже другий випадок за останні півроку — у жовтні 2018 року літак тієї ж моделі, який належав індонезійській компанії Lion Air, впав у Яванське море. Тоді загинуло 189 осіб.

Експлуатацію Boeing 737 Max 8 по черзі заборонили понад 50 країн. Серед них Китай, Австралія, Сінгапур, Ефіопія, Індонезія, країни ЄС, Канада. 13 березня до них приєдналась і Україна .

Довше за всіх протрималися Штати, які спочатку заявляли про відсутність підстав для відсторонення літаків від польотів, але після виявлення нових обставин вирішили " приземлити " всі літаки.

Наразі всі чекають на результати розслідування. Чорна скринька з Ефіопії, яка повинна дати відповіді на питання, у четвер прибуде до Франції для аналізу.

Новина про катастрофу обрушила акції американської корпорації до 18 річного мінімуму, компанія втратила 25 млрд доларів капіталізації, а в "повітрі зависли" контракти на 600 млрд доларів.

Чи впорається авіаційний гігант із кризою, що буде з контрактами на сотні мільярдів та до чого готуватись пасажирам, в матеріалі ЕП.

Чорний понеділок

Новина про катастрофу в Ефіопії обвалила цінні папери Boeing одразу на 11%, що стало рекордним падінням за останні 18 років.

Вартість однієї акції на Нью-Йоркській фондовій біржі на відкритті в понеділок впала з 422 долара до 371 долара. Востаннє подібна ситуація спостерігалася в 2001 році після терактів 11 вересня.

Протягом наступних днів акції корпорації намагалися відновити зростання. Трохи оптимізму додала новина про те, що США (країна, в якій літак отримав сертифікацію — ЕП) не збирається забороняти експлуатацію повітряних суден на своїй території.

Поки у Федеральному агентстві з регулювання руху повітряного транспорту заявляли про відсутність підстав для зупинки експлуатації літаків, інші країни одна за іншою закривали своє небо для 8 та 9 моделей Boeing Max.

Погані новини компанія отримала у середу. Близько опівночі за київським часом Дональд Трамп оголосив, що у Штатах літаки Boeing 737 Max також будуть "приземлені".

Після цього сама компанія рекомендувала не використовувати вказані моделі до оголошення результатів розслідування. На той час понад 50 країн вже офіційно заборонили експлуатацію моделі Мах 8.

Оголошення Трампа спровокувало чергове падіння акцій Boeing, але цього разу лише на 3%. Загалом з моменту катастрофи папери американської корпорації впали більш ніж на 10%, а ринкова вартість компанії втратила 25 млрд доларів.

На цьому фоні цінні папери європейського конкурента Boeing — компанії Airbus — з моменту катастрофи демонстрували виключно позитивну динаміку. Якщо на відкритті 11 березня одна акція коштувала 112 євро, то вже на закритті 13 березня вартість становила майже 117 євро. За підсумками торгів в середу цінні папери Airbus зросли майже на 3%.

Аналітики стверджують, що до оголошення результатів розслідування шанси на відновлення зростання вартості акцій Boeing мізерні. Від подальшого зниження їх утримує мовчання авіакомпаній, які придбали чи замовили літаки відповідної моделі.

Єдиний прецедент на даний час — заява норвезького лоукостера Norwegian, який повідомив про намір вимагати компенсацію від Boeing за неможливість експлуатувати 18 своїх літаків.

"Ми збираємося виставити рахунок Boeing. Norwegian не повинен нести збитки тому, що не може використовувати абсолютно новий літак", — заявив прес-секретар компанії Сандакер-Нільсен.

Представник перевізника не уточнив, про яку суму йдеться. За його словами, розмір очікуваних виплат залежить від тривалості заборони. Не виключено, що подібні вимоги найближчим часом стануть масовими. Як з цим впорається компанія, наразі говорити зарано.

Сотні мільярдів "у повітрі"

Модель Boeing 737 MAX — оновлена модель повітряного судна Boeing 737. Перший випробувальний політ літака відбувся на початку 2016 року, вже у травні 2017 року він почав виконувати комерційні рейси.

Boeing випускають декілька варіацій 737 MAX — 7, 8, 9 і 10, які відрізняються технічними характеристиками. Модель MAX 8, яка розбилася і в Ефіопії та в Індонезії, вміщує до 200 пасажирів і коштує близько 120 млн доларів.

За даними самої компанії, до моменту заборони по всьому світу літало понад 370 літаків лінійки МАХ. Загалом компанія отримала замовлень на 5,123 тис. одиниць повітряних суден моделі МАХ на загальну суму 600 млрд доларів. Частина з них вже "підвисла у повітрі" — декілька великих замовників заявили про можливість перегляду закупівлі.

За даними Bloomberg, азіатський перевізник VietJet Air, який замовив 200 літаків МАХ на суму близько 25 млрд доларів, планує ухвалити рішення щодо закупівлі після того, як буде знайдена причина катастрофи.

Африканська Kenya Airways також може переглянути свої плани. Відповідно до стратегії розвитку перевізника, планувалося придбати 10 літаків Boeing. Утім, після гибелі 32 громадян Кенії компанія не виключає, що замовлення отримає конкурент американської корпорації — Airbus.

Закупити літаки у конкурентів Boeing може й індонезійська Lion Air, чий лайнер у жовтні минулого року впав у Яванське море. Lion Air розглядає плани замінити всі наявні Boeing 737 MAX 8 на літаки компанії Airbus, анулювавши замовлення на 22 млрд доларів.

Є серед замовників і українські компанії. Так, перевізник МАУ до кінця року планує отримати три літаки Boeing 737 MAX. У компанії повідомили, що ведуть активний діалог з Boeing та стежить за перебігом розслідування.

На фото новий літак 737 Max з логотипами МАУ, що скоро має бути поставлений в Україну. джерело: facebook мар'ян Заблоцький

"До комерційної експлуатації літак буде допущений лише тоді, коли будуть проведені обов’язкові процедури для підтвердження того, що літак відповідає всім вимогам безпеки", — додали в МАУ.

Відмовлятися від замовлення не планує і лоукостер SkyUp, який у 2018 році підписав контракт на купівлю 5 літаків серії МАХ, а конкретно серії МАХ 8 з них — два. Поставки очікуються в 2023 році.

"Ситуація в Ефіопії не вплине на наше рішення. У нас є достатньо часу для збору інформації про результати розслідування до введення в експлуатацію повітряних суден", — заявив гендиректор SkyUp Євген Хайнацький.

До чого готуватись пасажирам

Заборона на польоти Boeing 737 MAX торкнулася рейсів одразу декількох авіакомпаній, що літають в Україну. З європейських перевізників рейси в Україну на Boeing 737 MAX виконувала польська LOT, в парку якої знаходяться п'ять повітряних суден модифікації 737 MAX 8.

Про зупинку всіх своїх дванадцяти 737 MAX з 13 березня на невизначений термін оголосила Turkish Airlines, яка, за даними avianews , також задіяла частину цих лайнерів на рейсах в Україну.

Flydubai, яка літала на 737 MAX з Дубая в Київ, спочатку повідомила про те, що впевнена в безпеці своїх літаків, проте після рішення Авіаційної влади ОАЕ про заборону польотів, зупинила експлуатацію одинадцяти 737 MAX 8 і трьох 737 MAX 9.

За словами юристів, рішення про заборону експлуатації літаків розцінюється як надзвичайна обставина, тому перевізник може без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс або анулювати раніше підтверджене бронювання.

Утім, як стверджують юристи фірми "Анте", затримка чи скасування рейсів не дозволяє авіакомпанії відмовити пасажиру у перевезенні.

"Перевізник має запропонувати інший маршрут або у випадку відмови пасажира від альтернативи повернути кошти за квиток без штрафів. Компенсація не сплачується, якщо затримка чи скасування відбулись внаслідок надзвичайних обставин", — заявляють юристи.

Чи може пасажир відмовитися летіти через заміну літака? Ні, оскільки тип повітряного судна не є обов’язковою умовою договору перевезення. "Відмова пасажира можлива тільки за загальними правилами тарифу. Тобто ймовірні штрафи", — пояснюють в "Анте".

Якщо через заміну літака склалась ситуація овербукінгу, то перевізник спочатку повинен знайти добровольців, які готові за винагороду відмовитись від перевезення та запропонувати їм альтернативний маршрут без доплат.

"У разі відсутності добровольців, перевізник може відмовити на власний вибір пасажирам та запропонувати їм альтернативу чи повернути вартість квитків", — кажуть юристи.

Якщо вам таки відмовили у перевезенні, компанія повиннна виплатити компенсацію (250, 400 чи 600 євро, залежно від дальності рейсу — ЕП) додатково до пропозиції альтернативного маршруту чи повернення вартості невикористаного квитка.

"Однак перевізник не зобов'язаний сплачувати компенсацію, якщо він може підтвердити, що причиною скасування рейсу була дія надзвичайних обставин або непереборної сили, якій не можна було запобігти, навіть якби було вжито усіх заходів", — підсумували у "Анте".