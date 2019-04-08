Авіакомпанія American Airlines продовжила заборону на використання Boeing-737 MAX

Американська авіакомпанія American Airlines продовжила термін відмови від використання літаків Boeing-737 MAX до 5 червня замість запланованого раніше 24 квітня.

Про це із посиланням не заяву самої компанії повідомляє Інтерфакс-Україна.

У поширеній заяві авіакомпанія визнала, що це рішення може привести до збоїв польотів відповідно до розкладу, так як скасуванню підлягають приблизно 90 рейсів у день.

Наразі в розпорядженні American Airlines є 24 лайнера Boeing-737 MAX.

Минулого тижня корпорація Boeing і Федеральне управління цивільної авіації США повідомили, що для внесення змін до програмного забезпечення системи, яка регулює кут польоту літака, потрібен додатковий час, а, отже, заборона на польоти лайнерів сімейства MAX може бути продовжена.

American Airlines повідомила, що заздалегідь скасовує рейси на проблемних літаках, щоб "забезпечити собі можливості надання клієнтам найбільш зручного сервісу, включаючи перебронювання рейсів".

Як повідомлялося, використання літаків цього сімейства заборонене повсюдно в США і в більшості країн світу після двох авіакатастроф — в Індонезії та Ефіопії.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для свого 737 MAX.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

13 березня Boeing для обмеженого кола учасників провела презентацію найдовшого пасажирського літака у світі, новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

Із середини квітня американський авіконцерн Boeing скоротить виробництво літаків 737 Max.

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