Украина увеличила транзит нефти в Европу

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-марте 2019 года увеличился на 5,5% (на 178,1 тысяч тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 3,403 миллиона тонн.

Об этом свидетельствуют данные АО "Укртранснафта", передает "Интерфакс-Украина".

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны за три месяца составил 505,2 тыс. тонн, что на 0,7% (на 3,6 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Таким образом, в январе-марте-2019 доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (3 млн 908,2 тыс. тонн) составила 87,1%, доля перекачки на НПЗ страны – 12,9%.

В марте 2019 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом возрос на 10,2% (на 111,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 1 млн 201,3 тыс. тонн, прокачка на НПЗ страны – на 0,4% (на 0,7 тыс. тонн), до 185,8 тыс. тонн.

Как сообщалось, транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2018 году снизился на 4,3% (602,4 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 13 млн 334,5 тыс. тонн, тогда как объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в 2018-м увеличился на 0,2% (4,5 тыс. тонн) – до 2 млн 101,1 тыс. тонн.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.