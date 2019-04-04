Україна збільшила транзит нафти до Європи

Транзит нафти по території України трубопровідним транспортом в країни Європи в січні-березні 2019 року збільшився на 5,5% (на 178,1 тисяч тонн) в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 3,403 мільйона тонн.

Про це свідчать дані АТ "Укртранснафта", передає "Інтерфакс-Україна".

Обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) країни за три місяці склав 505,2 тис. тонн, що на 0,7% (на 3,6 тис. тонн) більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Таким чином, в січні-березні-2019 частка транзитного обсягу в загальній транспортуванні нафти (3 млн 908,2 тис. тонн) склала 87,1%, частка перекачування на НПЗ країни - 12,9%.

У березні 2019 року транзит нафти через Україну трубопровідним транспортом зріс на 10,2% (на 111,4 тис. тонн) у порівнянні з аналогічним місяцем 2018 року - до 1 млн 201,3 тис. тонн, прокачування на НПЗ країни - на 0 , 4% (на 0,7 тис. тонн), до 185,8 тис. тонн.

Як повідомлялося, транзит нафти через територію України трубопровідним транспортом в країни Європи в 2018 році знизився на 4,3% (602,4 тис. тонн) у порівнянні з 2017 роком - до 13 млн 334,5 тис. тонн, тоді як обсяг прокачування нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) країни в 2018-м збільшився на 0,2% (4,5 тис. тонн) - до 2 млн 101,1 тис. тонн.

Система магістральних нафтопроводів "Укртранснафти" діаметром від 159 мм до 1220 мм загальною протяжністю 4,767 тис. Км проходить по території 19 областей країни, має щорічну пропускну здатність на вході 114 млн тонн, на виході - 56,3 млн тонн.