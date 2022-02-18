Нефть дешевеет на фоне "ядерных" переговоров Ирана и США

getty images

Цены на нефть снижаются на фоне переговоров Ирана и Соединенных Штатов по ядерной программе, которая может разблокировать экспорт нефти в страну.

Об этом сообщает Bloomberg.

На выходных 19-20 февраля в Мюнхене будет обсуждаться вопрос соглашения по ядерной программе Ирана. Согласование позиций страны-экспортера нефти и США может разблокировать поставки, которые находятся под экономическими санкциями Штатов.

Так, нефть Brent торговалась на уровне 90,9 доллара за баррель в пятницу, однако со временем выросла до 92,7 доллара за баррель на 18:30 по Киеву.

Нефть марки WTI на торгах затронула отметки в 89,2 доллара за баррель, однако со временем тоже выросла до 91,11 доллара.

Высокие цены, которые остаются рекордными с 2014 года, обусловлены угрозой наступления РФ и концентрацией российских войск на границах с Украиной.

Котировки поддерживаются новыми сообщениями Белого дома об угрозе эскалации. А также данным разведки о том, что РФ продолжает наращивать военные силы на границах.

Напоминаем:

Цены на нефть марки Brent выросли на 3%, превысив 95 долларов за баррель, достигнув таким образом максимумов с 1 октября 2014 года.