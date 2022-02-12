Нефть подорожала до 7-летнего максимума

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Цены на нефть марки Brent выросли на 3%, превысив 95 долларов за баррель достигнув таким образом максимумов с 1 октября 2014 года.

Об этом пишет reuters.

Издание сообщает, что это связано с возможным вторжением РФ в Украину и усилением опасений по поводу дефицита мировых запасов нефти.

Напоминаем:

11 февраля издание The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

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