Пивоваренный концерн AB InBev Efes сменил название

Пивоваренный концерн AB InBev Efes в Украине юридически закрепил новое название компании – ЧАО "Абинбев Эфес Украина" вместо ПАО "Сан ИнБев Украина".

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.



Согласно пресс-релизу, изменение названия стало следующим шагом после объединения бизнеса компаний Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Anadolu Efes, которое состоялось в прошлом году.



"Благодаря объединению бизнеса AB InBev и Anadolu Efes мы смогли расширить продуктовый ассортимент, усилить конкурентную позицию нашего портфеля брендов", – цитируется в сообщении и. о. генерального директора AB InBev Efes в Украине Денис Хренов.



Напомним, пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Anadolu Efes, самая крупная пивоваренная компания Турции, завершили слияние бизнесов на территории России и Украины в равных долях в конце марта 2018 года.



Производственная сеть объединенной компании будет состоять из 11 пивоваренных заводов и трех солодовенных комплексов в России, а также из трех пивоваренных заводов в Украине (Чернигове, Харькове и Николаеве).



Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller; а также локальных ТМ "Черниговское", "Рогань", "Янтарь", "Жигулевское".

Как сообщалось, в августе 2017 года крупнейший мировой пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) со штаб-квартирой в Бельгии и крупнейшая пивоваренная компания Турции Anadolu Efes (Efes) заключили соглашение о намерениях по объединению своего бизнеса на территории России и Украины в равных долях.

Экономическая правда