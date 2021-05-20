Рада поддержала снижение акциза на крафтовое пиво в первом чтении

Верховная Рада на заседании 20 мая приняла два законопроекта, которыми отдельно определяются мелкие производители пива, определяются условия их работы и предлагается уменьшения акцизного налога на 50%.

Об этом говорится в законопроектах №5118 и №5119.

Так, №5118 фиксирует изменения в Налоговый кодекс и устанавливает акциз на пиво, изготовленное малыми производителями пива, в размере 1,39 грн / литр (вместо 2,78 грн / литр).

В то же время, №5119 дает определение термина "малые производители пива". Это предприятия, которые осуществляют с полным технологическим циклом производство пива в объеме, не превышающем 200 000 гектолитров в год.

Если два или более пивоваренных завода сотрудничают, а объединенный годовой объем продукции не превышает 200 000 гектолитров в год, такие пивоваренные заводы рассматриваются как единый независимый пивоваренный завод.

Они также должны использовать помещения, что физически находятся отдельно от территории любой другой пивоварни и не производят пиво на основании договора о праве использования торговой марки или производственного процесса другого производителя.

Для малых производителей пива внедрят следующие изменения:

устанавливается неограниченный срок действия лицензии на производство;

отменяется обязательная аттестация производства что пять лет

отменяется необходимость получения отдельной лицензии на оптовую торговлю в случае получения лицензии на производство пива;

при наличии лицензии, годовая плата за которую установлена в размере 30 000 гривен - исключаются нормы по применению финансовых санкций в виде штрафов в случае оптовой торговли пивом более 3000 гектолитров пива в год;

штраф в размере 1700 грн для малых производителей пива и винодельческой продукции за несвоевременное представление отчета или недостоверных сведений об объемах производства.

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Экономическая правда