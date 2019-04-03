Пивоварний концерн AB InBev Efes змінив назву

Пивоварний концерн AB InBev Efes в Україні юридично закріпив нову назву компанії – ПрАТ "Абінбев Ефес Україна" замість ПАТ "Сан ІнБев Україна".

Про це повідомляється в прес-релізі на сайті компанії.

Відповідно до прес-релізу, зміна назви стала наступним кроком після об'єднання бізнесу компаній Anheuser-Busch InBev (AB InBev) і Anadolu Efes у минулому році.

"Завдяки об'єднанню бізнесу AB InBev і Anadolu Efes ми змогли розширити продуктовий асортимент, посилити конкурентну позицію нашого портфеля брендів", — цитується у повідомленні в.о. генерального директора AB InBev Efes в Україні Денис Хренов.

Нагадаємо, пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) і Anadolu Efes, найбільша пивоварна компанія Туреччини, завершили злиття бізнесів на території Росії і України у рівних частках в кінці березня 2018 року.

Виробнича мережа об'єднаної компанії буде складатися з 11 пивоварних заводів і трьох солодових комплексів у Росії, а також із трьох пивоварних заводів в Україні (у Чернігові, Харкові та Миколаєві).

Портфель пивних брендів складається з глобальних ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; міжнародних ТМ: Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller; а також локальних ТМ "Чернігівське", "Рогань", "Янтар", "Жигулівське".

Як повідомлялося, в серпні 2017 року найбільший світовий пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) зі штаб-квартирою в Бельгії і найбільша пивоварна компанія Туреччини Anadolu Efes (Efes) уклали угоду про наміри щодо об'єднання свого бізнесу на території Росії та України в рівних частках.

Економічна правда