Кабмин предлагает облагать пиво акцизом в зависимости от крепости вместо литража

Правительство предлагает изменить подходы к определению единицы измерения ставки акцизного налога на пиво.

Об этом говорится в законопроекте №5600, который зарегистрирован в Раде 2 июня.

"Согласно приложению ХХVIII Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и ЕС, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, Украина обязана привести нормы собственного законодательства в соответствие с Директивой Совета 92/83/ЕЭС от 19.10.1992 по гармонизации структур акцизных сборов на спирт и алкогольные напитки", - говорится в пояснительной записке.

"Статьей 3 указанной Директивы установлено, что акцизный налог, взимаемый с пива, устанавливается в зависимости от фактической крепости готовой продукции. При этом в Украине ставка акциза на пиво определена за 1 л готовой продукции", - пояснили в правительстве.

В законопроекте предлагают действующую ставку акциза за 1 л пива заменить ставку за 1 л 100-процентного спирта, исходя из средневзвешенной крепости пива за 2019-2020 годы 4,88% объемных единиц и индекса потребительских цен 2020 года 5%.

В частности, документ предлагает облагать акцизным налогом спирт, содержащийся в пиве из солода, по ставке 59,82 грн за 1 л 100%-ного спирта, для напитка с содержанием 4% спирта налог составит 2,39 грн/л, а 8% спирта - 4,79 грн/л.

Сейчас же пиво облагается акцизным налогом по 2,78 грн за 1 л напитка любой крепости.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 20 мая приняла два законопроекта, которыми отдельно определяются мелкие производители пива, определяются условия их работы и предлагается уменьшения акцизного налога на 50%.

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Экономическая правда