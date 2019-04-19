Коломойский рассказал, как прятал у себя Ложкина

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, как несколько недель назад к нему приезжал бывший глава Администрации президента Петра Порошенко Борис Ложкин.

Об этом он рассказал в интервью Экономической и Украинской правде.

"Ложкин говорит, что он (Порошенко - УП) осознал, что все это было неправильно и спрашивал, можно ли искупить свою вину", - рассказал Коломойский.

"Я сказал, что у него осталось немного времени. Посмотрим, готов ли он все признать. Я считаю, что Порошенко должен публично выйти и сказать, что считает, что национализация была ошибкой", - ответил олигарх Ложкину.

По словам Коломойского Ложкин "две недели отсиживался" в Израиле "пока от Кулика скрывался".

"Ложкин здесь две недели отсиживался, пока от Кулика скрывался. (Прокурор Константин Кулик намеревался вручить подозрения окружению президента - УП) Порошенко ведь кричал, что это Кулик у меня был. На самом-то деле я Ложкина здесь прятал", - утверждает Коломойский.

Напомним:

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

Президент Петр Порошенко в эфире "1+1" заявил, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинять его во вмешательстве в "дело Курченко".

Перед этим Кулик заявил, что президент Петр Порошенко, представители его администрации, нардепы БПП и руководство Генпрокуратуры вмешивались в расследование этого дела.

Кулик утверждает, что ему стали известны обстоятельства, которые свидетельствуют о содействии преступной организации экс-президента Виктора Януковича, в частности, лицами из Администрации президента и руководства Генпрокуратуры.

На пресс-конференции прокурор заявил, что в расследования преступлений олигарха Сергея Курченко якобы вмешивались Петр Порошенко, представители Администрации президента, народные депутаты от БПП Игорь Кононенко, Александр Грановский, Валерий Давиденко, заместители генпрокурора Евгений Енин, Анжела Стрижевская и другие сотрудники ГПУ.

28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.

Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

В октябре 2016 САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.