Коломойський розповів, як переховував у себе Ложкіна

Олігарх Ігор Коломойський розповів, як кілька тижнів тому до нього приїжджав колишній глава Адміністрації президента Петра Порошенка Борис Ложкін.

Про це він розповів в інтерв’ю Економічній та Українській правді.

"Ложкін каже, що він (Порошенко - УП) усвідомив, що все це було неправильно і питав, чи можна спокутувати свою провину", - розповів Коломойський.

"Я сказав, що у нього залишилося небагато часу. Подивимося, чи готовий він все визнати. Я вважаю, що Порошенко повинен публічно вийти і сказати, що вважає, що націоналізація була помилкою", - відповів олігарх Ложкіну.

За словами Коломойського Ложкін "два тижні відсиджувався" в Ізраїлі "поки від Кулика переховувався".

"Ложкін тут два тижні відсиджувався, поки від Кулика переховувався. (Прокурор Костянтин Кулик мав намір вручити підозри оточенню президента - УП) Порошенко адже кричав, що це Кулик у мене був. Насправді я Ложкіна тут переховував", - стверджує Коломойський.

Нагадаємо:

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

Президент Петро Порошенко в ефірі телеканалу "1+1" заявив, що Кулик "отримав наказ" від олігарха Ігоря Коломойського звинуватити його у втручанні у "справу Курченка".

Перед цим виведений з групи прокурорів у провадженні стосовно Сергія Курченка та його ймовірних спільників Костянтин Кулик заявив, що президент Петро Порошенко, представники його адміністрації, нардепи БПП та керівництво Генпрокуратури втручалися у розслідування цієї справи.

Кулик стверджує, що йому стали відомі обставини, які свідчать про сприяння злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, зокрема, особами з Адміністрації президента та керівництва Генпрокуратури.

На прес-конференції прокурор заявив, що в розслідування злочинів олігарха Сергія Курченка нібито втручалися Петро Порошенко, представники Адміністрації президента, народні депутати від БПП Ігор Кононенко, Олександр Грановський, Валерій Давиденко, заступники генпрокурора Євген Єнін, Анжела Стрижевська та інші співробітники ГПУ, бо там фігурує оточення президента.

28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.

Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.

У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.