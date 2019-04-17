НАПК внесло предписания Омеляну и руководителю АМПУ

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции внесло предписание министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и и.о. главы государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Райвису Вецкагансу.

Об этом говорится в сообщении НАПК, передает "Интерфакс-Украина".

Предписание Омеляну внесено относительно Вецкаганса, "который не предпринял меры для урегулирования потенциального конфликта интересов у подчиненного лица", чем нарушил требования ч.4 ст.28 закона "О предотвращении коррупции".

Предписание также внесено непосредственно Вецкагансу относительно начальника Ренийского филиала АМПУ Сергея Строи, не сообщившего о наличии у него потенциального конфликта интересов, обусловленного совместной работой с близким лицом – супругой.

Согласно информации АМПУ, факты о нарушении закона "О предотвращении коррупции" руководством Ренийского филиала АМПУ были выявлены Администрацией морпортов в ходе служебного расследования, проведенного по поручению Вецкаганса в четвертом квартале 2018 года.

По итогам расследования был составлен акт о признаках нарушения, в том числе указанного закона. При этом объяснения относительно выявленных нарушений руководителем филиала были предоставлены лишь в декабре 2018 года.

В соответствии с нормами законодательства, АМПУ 21 декабря 2018 года направило Мининфраструктуры ходатайство об освобождении руководителя Ренийского филиала с должности, однако с 29 декабря 2018 он находится на больничном.

"Такие обстоятельства лишают АМПУ и Мининфраструктуры возможности применения к нему мер влияния согласно нормам действующего законодательства Украины", - отметили в АМПУ.

В АМПУ также подчеркнули, что в начале 2019 года собственноручно направили информацию и копии документов относительно результатов указанного служебного расследования в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Главное управление Национальной полиции в Одесской области.