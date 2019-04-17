НАЗК внесло приписи Омеляну і керівнику АМПУ

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і в.о. голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Райвіс Вецкагансу.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК, передає "Інтерфакс-Україна".

Припис Омеляну внесено щодо Вецкаганса, "який не вжив заходів для врегулювання потенційного конфлікту інтересів у підлеглої особи", чим порушив вимоги ч.4 ст.28 закону "Про запобігання корупції".

Припис також внесено безпосередньо Вецкагансу щодо начальника Ренійського філії АМПУ Сергія Строї, що не повідомив про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, обумовленого спільною роботою з близькою особою - дружиною.

Згідно з інформацією АМПУ, факти про порушення закону "Про запобігання корупції" керівництвом Ренійського філії АМПУ були виявлені Адміністрацією морпортів у ході службового розслідування, проведеного за дорученням Вецкаганса в четвертому кварталі 2018 року.

За підсумками розслідування було складено акт про ознаки порушення, в тому числі зазначеного закону. При цьому пояснення щодо виявлених порушень керівником філії були надані лише в грудні 2018 року.

Відповідно до норм законодавства, АМПУ 21 грудня 2018 направило Мінінфраструктури клопотання про звільнення керівника Ренійського філії з посади, однак з 29 грудня 2018 він перебуває на лікарняному.

"Такі обставини позбавляють АМПУ і Мінінфраструктури можливості застосування до нього заходів впливу згідно з нормами чинного законодавства України", - відзначили в АМПУ.

В АМПУ також підкреслили, що на початку 2019 року власноруч направили інформацію і копії документів щодо результатів зазначеного службового розслідування в Національне агентство з питань запобігання корупції та Головне управління Національної поліції в Одеській області.