Омелян заявил, что ему предлагали "неплохую" должность, если не будет критиковать Зеленского

Владимир Омелян заявил, что в течение первой недели, когда ему вручили подозрение по делу о незаконности установления 20% скидки на портовые тарифы, ему предлагали "перспективную" должность с предложением прекратить "политическое преследование" при условии прекращения критики в адрес Зеленского и Ермака, но он отказался.

Об этом экс-министр инфраструктуры написал в Facebook.

"Самое смешное и самое печальное в этой истории, что в течение первой недели, как мне вручили подозрение, мне было предложена очень неплохая и перспективная должность с прекрасным, как для меня, финансовым обеспечением. В пакете с должностью шло предложение прекратить политическое преследование правоохранительных органов, если я перестану критиковать Зеленского и Ермака.

Предложение я отклонил, дело пошло в ход. И снова я единственный бывший министр, дело которого рассматривает ВАКС", - прокомментировал Омелян направление в суд дела о незаконности установления 20% скидки на портовые тарифы и сборы в 2018 году.

Омелян также отмечает, что уменьшение указанных тарифов привело к росту перевалки грузов в 2018 году на несколько процентов, а в 2019 году - почти на 20%.

"И морская отрасль - единственная, которая продолжала рост в кризисном 2020 году. То есть, решение было правильным, экономически и политически обоснованным", - убеждает бывший министр.

Также он подчеркнул, что приказ Министерства инфраструктуры подписали во исполнение соответствующего распоряжения и постановления Кабинета министров Украины, которые были коллегиально поддержаны всеми членами правительства и подписаны тогдашним премьер-министром.

"За подготовку и корректировку бюджета ответственно в правительстве министерство финансов. Но даже в этом случае, административный сбор - является целевым сбором исключительно для содержания Администрации морских портов Украины и его уменьшение или увеличение никоим образом не влияет на поступление в государственный бюджет.

Интересно, что прокуратура до сих пор не обратилась в суд с требованием приостановить действие этого приказа. Итак, по их логике, убытки продолжают наноситься и в текущем году. "Преступное бездействие?".

По статье 211 части 2 УК, которую мне инкриминируют, вообще отсутствует судебная практика. То есть, и здесь я - первый. Согласно информации НАБУ, у меня отсутствует личный мотив или любые коррупционные действия в этой связи. Что тогда расследует антикоррупционное агентство?! ", - написал Омелян.

Напомним:

НАБУ закончило досудебное расследование уголовного производства по факту возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет, что на допросе в производстве о снижении портовых сборов, детективы НАБУ перекрутили его слова и предлагали подписать такой протокол.

19 июня детективы НАБУ сообщили о подозрении Омеляну в совершении незаконных действий, через которые государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Действия Омеляна квалифицировали по ч.2 ст.211 УК (издание должностным лицом нормативно-правового акта, которое уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

Следствие считает, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении почти всех портовых сборов на 20%, однако один из этих сборов – административный – является доходной частью госбюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

Омелян подчеркнул, что снизил на 20% портовые сборы для увеличения товаро/грузопотока и благодаря этому морская отрасль продемонстрировала в 2018-2019 годах рост более чем на 20%, и растет до сих пор.

25 июня следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства.

Экономическая правда