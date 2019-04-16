Всемирный банк проведет во Львове конференцию по эффективному управлению землей

23 апреля 2019 года состоится Международная конференция "Эффективное управление земельными ресурсами как предпосылка развития Украины".

Организатор - Проект Всемирного Банка и ЕС "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине".

Прозрачное и эффективное управление земельными ресурсами - необходимое условие для развития государства и территориальных общин в Украине. Полный и корректный учет земель, прозрачность данных и анализ фактического использования и возможностей позволит увеличить экономическую отдачу от земли - а, следовательно, повысить благосостояние граждан-собственников земли, местных общин и государства в целом.

Поэтому среди главных тем конференции - "Наполнение Государственного земельного кадастра", "Совершенствование нормативно-правовой базы и регистрации прав на землю", "Эффективное управление земельными ресурсами как инструмент укрепления местного самоуправления", "Система информирования владельцев земельных участков и мониторинг использования земли".

Особое внимание будет уделено международному опыту в сфере построения кадастра, регистрации прав на землю и управления земельными ресурсами. Его представят участники из Нидерландов, Литвы, Грузии, Беларуси, а также от Всемирного банка, ЕС и Европейской экономической комиссии ООН для Европы.

Участники конференции:

Ольга Трофимцева, и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины

Ирина Садовская, заместитель министра юстиции Украины

Эль-Хифнави Баер, руководитель программ Всемирного банка по вопросам инфраструктуры и устойчивого развития в Украине, Беларуси и Молдове, Европе и Центральной Азии

Кристиан Бен Хэлл, руководитель направления по вопросам сельского хозяйства, Делегация ЕС в Украине

Олег Синютка, Председатель Львовской областной государственной администрации

Клаус Дайнингер, ведущий экономист Всемирного банка, исследовательская группа по вопросам развития, руководитель программы "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине"

Гвидо Лемуайн, Совместный исследовательский центр Европейской комиссии

Жак Вос, член Европейской Ассоциации Земельных Регистраторов (European Land Registry Association), Нидерланды

Елене Григория, Национальное агентство государственного реестра, Грузия

Кестутис Сабаляускас, международный эксперт проекта ЕС "Право Justice", первый руководитель литовского государственного предприятия "Центр реестров", Литва

Сергей Шавров, профессор, Государственный технологический университет, председатель научного совета Союза компаний по вопросам реинжиниринга деятельности риэлторов, Беларусь

Также к участию в конференции приглашены руководители Держгеокадастру, представителей Министерства регионального развития и строительства, Prozorro, SETAM профильных ассоциаций, руководителей сельских и районных советов.

Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную форму не позднее 18 апреля (включительно). Подтверждение приглашения с дополнительной информацией будет отправлено до 19 апреля на электронный адрес, указанный Вами при заполнении формы.

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