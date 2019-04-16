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Всемирный банк проведет во Львове конференцию по эффективному управлению землей

Вторник, 16 апреля 2019, 14:55

23 апреля 2019 года состоится Международная конференция "Эффективное управление земельными ресурсами как предпосылка развития Украины".

Организатор - Проект Всемирного Банка и ЕС "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине".

Прозрачное и эффективное управление земельными ресурсами - необходимое условие для развития государства и территориальных общин в Украине. Полный и корректный учет земель, прозрачность данных и анализ фактического использования и возможностей позволит увеличить экономическую отдачу от земли - а, следовательно, повысить благосостояние граждан-собственников земли, местных общин и государства в целом.

Поэтому среди главных тем конференции - "Наполнение Государственного земельного кадастра", "Совершенствование нормативно-правовой базы и регистрации прав на землю", "Эффективное управление земельными ресурсами как инструмент укрепления местного самоуправления", "Система информирования владельцев земельных участков и мониторинг использования земли".

Особое внимание будет уделено международному опыту в сфере построения кадастра, регистрации прав на землю и управления земельными ресурсами. Его представят участники из Нидерландов, Литвы, Грузии, Беларуси, а также от Всемирного банка, ЕС и Европейской экономической комиссии ООН для Европы.

Участники конференции:

  • Ольга Трофимцева, и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины
  • Ирина Садовская, заместитель министра юстиции Украины
  • Эль-Хифнави Баер, руководитель программ Всемирного банка по вопросам инфраструктуры и устойчивого развития в Украине, Беларуси и Молдове, Европе и Центральной Азии
  • Кристиан Бен Хэлл, руководитель направления по вопросам сельского хозяйства, Делегация ЕС в Украине
  • Олег Синютка, Председатель Львовской областной государственной администрации
  • Клаус Дайнингер, ведущий экономист Всемирного банка, исследовательская группа по вопросам развития, руководитель программы "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине"
  • Гвидо Лемуайн, Совместный исследовательский центр Европейской комиссии
  • Жак Вос, член Европейской Ассоциации Земельных Регистраторов (European Land Registry Association), Нидерланды
  • Елене Григория, Национальное агентство государственного реестра, Грузия
  • Кестутис Сабаляускас, международный эксперт проекта ЕС "Право Justice", первый руководитель литовского государственного предприятия "Центр реестров", Литва
  • Сергей Шавров, профессор, Государственный технологический университет, председатель научного совета Союза компаний по вопросам реинжиниринга деятельности риэлторов, Беларусь

Также к участию в конференции приглашены руководители Держгеокадастру, представителей Министерства регионального развития и строительства, Prozorro, SETAM профильных ассоциаций, руководителей сельских и районных советов.

Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную форму не позднее 18 апреля (включительно). Подтверждение приглашения с дополнительной информацией будет отправлено до 19 апреля на электронный адрес, указанный Вами при заполнении формы.

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