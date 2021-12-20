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Всемирный банк выделил Украине 300 миллионов евро займа

Понедельник, 20 декабря 2021, 09:25
 
DANIEL SLIM/AFP via Getty Images

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заем на разработку политики восстановления экономики Украины в размере 300 миллионов евро.

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

"Средства будут использованы на поддержку критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19", – говорится в пресс-релизе.

Этим займом Всемирный банк поддерживает ключевые реформы: демонополизацию экономики и укрепление антикоррупционных институций; развитие рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров; укрепление системы социальной защиты для пожилых людей с целью смягчения влияния пандемии COVID-19.

"В условиях высокого уровня уязвимости экономики, в Украине идет медленное и неустойчивое восстановление после потрясения в результате COVID-19. Мы надеемся, что этот заем предоставит необходимую поддержку тем реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению", – заявил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Напоминаем:

Первый подобный кредит в размере 350 млн долларов был утвержден в июне 2020 года для поддержки запуска земельной реформы, а также для помощи правительству Украины в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство. 

Также необходимо было оградить наиболее уязвимые слои населения от экономического потрясения, вызванного пандемией.

Всего с начала пандемии Всемирный банк предоставил Украине 2,3 млрд долларов для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.

Экономическая правда

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Всемирный банк кредит экономика коронавирус реформы

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