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Украина может получить 300 млн евро на термомодернизацию

Среда, 15 декабря 2021, 09:55
 
unsplash

Всемирный банк рассмотрит выделение Украине транша в 300 млн евро для термомодернизации.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, 17 декабря ВБ рассмотрит выделение второго транша в рамках проекта "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

Эти средства будут направлены прежде всего на финансирование проекта "Энергетическая независимость".

Ранее об этом проекте анонсировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в Украине разрабатывается программа термомодернизации на несколько тысяч многоэтажек, которая будет стоить около 100 млрд грн в ближайшие три года.

Кроме того, программа энергоэффективности в следующем году станет частью "Большого строительства". Правительство уже утвердило постановление, которое позволит привлечь 25 млн. евро на мероприятия по энергоэффективности в 2 городах.

Напоминаем:

В июне правительство вместе с Всемирным банком заключили соглашение на сумму 350 миллионов долларов, средства будут направлены, в частности, на поддержку в условиях пандемии.

Экономическая правда

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Всемирный банк тепло

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