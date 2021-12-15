Украина может получить 300 млн евро на термомодернизацию
Всемирный банк рассмотрит выделение Украине транша в 300 млн евро для термомодернизации.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, 17 декабря ВБ рассмотрит выделение второго транша в рамках проекта "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления".
Эти средства будут направлены прежде всего на финансирование проекта "Энергетическая независимость".
Ранее об этом проекте анонсировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в Украине разрабатывается программа термомодернизации на несколько тысяч многоэтажек, которая будет стоить около 100 млрд грн в ближайшие три года.
Кроме того, программа энергоэффективности в следующем году станет частью "Большого строительства". Правительство уже утвердило постановление, которое позволит привлечь 25 млн. евро на мероприятия по энергоэффективности в 2 городах.
Напоминаем:
В июне правительство вместе с Всемирным банком заключили соглашение на сумму 350 миллионов долларов, средства будут направлены, в частности, на поддержку в условиях пандемии.
Экономическая правда
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